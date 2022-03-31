الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أن التقديرات الأولية، تشير الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 5% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة مع الربع الثالث 2021 بالأسعار الثابتة، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 19%، تلاها نشاط النقل والتخزين بنسبة 12%، ثم نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 9%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 8%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 7%، ثم نشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 2%. وخلال العام 2021 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في فلسطين مقارنة مع العام السابق.كما وظهر ارتفاعاً في الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 11% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,273 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 668 مليون دولار أمريكي.ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 791 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,148 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9% مقارنة مع الربع المناظر 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 314 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2020.