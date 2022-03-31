دولي

الدفاع الروسية: تدمير 28 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا خلال اليوم الأخير

الدفاع الروسية: تدمير 28 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا خلال اليوم الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 28 موقعا عسكريا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم الخميس، أن من بين تلك المواقع 4 مراكز للقيادة و3 مستودعات ميدانية للصواريخ والقذائف و4 مستودعات للوقود و6 مناطق لتمركز المعدات الحربية الأوكرانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية مروحية أوكرانية من نوع "مي-24" على بعد 30 كلم غربي مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا، و4 طائرات مسيرة بالقرب من تامارينو وليسيتشانسك وفولنوفاخا.

وأكد كذلك أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت مروحيتين من نوع "مي-8"، حاولتا إجلاء قادة فوج "آزوف" الأوكراني من مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرقي أوكرانيا.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، أسقطت القوات الروسية 124 طائرة أوكرانية و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، ودمرت 1826 دبابة ومدرعة.

ودمرت القوات الروسية أيضا 195 نظاما لراجمات الصواريخ و766 من المدافع والهاون و1704 عربات عسكرية.

أخبار ذات صلة

الخارجية الأمريكية: سنوفر علامة (X) بخانة الجنس على جوازات السفر بهذا الموعد

الخارجية الأمريكية: سنوفر علامة (X) بخانة الجنس على جوازات السفر بهذا الموعد

الصحة العالمية: لم نلاحظ أي علامات لظهور سلالات خطيرة جديدة من (كورونا)

الصحة العالمية: لم نلاحظ أي علامات لظهور سلالات خطيرة جديدة من (كورونا)

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

عقوبات أميركية جديدة على روسيا.. وموسكو تستهدف قادة أوروبا

عقوبات أميركية جديدة على روسيا.. وموسكو تستهدف قادة أوروبا

الدفاع الروسية: دمرنا 52 منشأة عسكرية و4 مواقع قيادة و38 معقلاً

الدفاع الروسية: دمرنا 52 منشأة عسكرية و4 مواقع قيادة و38 معقلاً

لبيد: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباري بنسبة 100٪

لبيد: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباري بنسبة 100٪

بسبب هجمات &#34;الثوري&#34; والحوثيين.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران

بسبب هجمات "الثوري" والحوثيين.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

النضال الشعبي: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن ادانة عدوان الاحتلال

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

الاحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الرابع لعام 2021

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

أريحا: إصابة راعي أغنام باعتداء للمستوطنين بقرية فصايل

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

قوات الاحتلال يعتقل شاباً مقدسياً

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

نادي الأسير: تدهور جديد يطرأ على صحة المعتقل موسى صوفان

الخارجية الأردنية تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى

الخارجية الأردنية تدين اقتحام عضو الكنيست بن غفير للمسجد الأقصى

اشتية: الاجراءات الاسرائيلية تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص اقامة الدولة الفلسطينية

اشتية: الاجراءات الاسرائيلية تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص اقامة الدولة الفلسطينية

اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر السنوي بدافوس في سويسيرا.. هذا ما طالب به

اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر السنوي بدافوس في سويسيرا.. هذا ما طالب به

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

أبو الغيط يؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"