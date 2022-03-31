الخارجية الأمريكية: سنوفر علامة (X) بخانة الجنس على جوازات السفر بهذا الموعد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستوفر علامة "X" في خانة الجنس على جوازات السفر اعتبارا من 11 أبريل، وستصبح العلامة متوفرة على نماذج أخرى من الوثائق ابتداء من العام المقبل.في نماذج وزارة الخارجية، سيتم تعريف علامة الجنس "X" على أنها "غير محدد" أو "هوية جنسية أخرى".خبر إضافة العلامة "X" يأتي بعد أن كانت وزارة الخارجية قد أعلنت في يونيو الماضي، أنها ستبدأ بالسماح لمقدمي طلبات جوازات السفر الأميركية، باختيار جنسهم بأنفسهم على أنه "M" أي ذكر أو "F" أي أنثى، وأنه لم يعد يتطلب شهادة طبية، إذا لم يتطابق اختيار مقدم الطلب، مع الجنس المدون في وثائقه الأخرى.كما أعلنت وزارة الخارجية في ذلك الوقت أنها "بدأت في التحرك نحو إضافة علامة جنس للأشخاص غير الثنائيين، وثنائيي الجنس، والأشخاص غير المطابقين للجنس" للذين يتقدمون بطلب للحصول على جواز سفر، أو تقرير قنصلي عن الولادة في الخارج.