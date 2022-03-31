شؤون فلسطينية

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير

هنية: العمليات التي انطلقت بالأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية، أن الأسرى والمسرى هما عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية في كلمة مقتضبة بثتها قناة (الأقصى) الفضائية مساء الخميس بمناسبة شهر رمضان: "إن العمليات الفدائية الباسلة التي انطلقت في الداخل المحتل والضفة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير والعودة.

وخاطب الأسرى قائلا إن "المقاومة المباركة التي حققت صفقة وفاء الأحرار المشرفة، عند عهدها معكم، وهذا حساب مفتوح بين شعبنا والمحتلين، ولا يمكن أن يغلق إلا بتحريركم، هذا عهدنا وعهد شعبنا ولن نخذلكم".

وأضاف هنية "هذا هو عهدنا، وإن شاء الله يكون لكم الوفاء بحرية تتنسمون فيها أشعة شمس بعيدة عن أشواك السجون".

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