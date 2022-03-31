دولي

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا

روسيا تنشر وثائق تؤكد تورط نجل بايدن في أنشطة البنتاغون البيولوجية بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الروسية وثائق تؤكد تورط هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أنشطة بيولوجية عسكرية اتهمت موسكو الولايات المتحدة بممارستها في أراضي أوكرانيا.

ذكّر قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، أثناء إحاطة صحفية قدمها اليوم الخميس، بأن موسكو سبق أن نشرت وثائق تؤكد انخراط صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن في تمويل الأنشطة البيولوجية العسكرية المذكورة في أوكرانيا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن كيريلوف نشر وزارة الدفاع الروسية حزمة جديدة من الوثائق بهذا الخصوص، موضحا: "أمامكم مراسلات بين نجل الرئيس الأمريكي الحالي ووكالة الدفاع المعنية بخفض التهديدات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وشركات متعاقدة مع البنتاغون في أوكرانيا".

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن وسائل إعلام غربية كانت قد أكدت صحة هذه المعلومات، مضيفا: "يظهر مضمون هذه الرسائل أن هانتر بايدن لعب دورا مهما في تهيئة الفرص المالية لممارسة أنشطة تشمل كائنات ممرضة في أراضي أوكرانيا، من خلال جذب التمويل لشركتي Black and Veach وMetabiota".

وشدد كيريلوف على أن هذه الرسائل تدل على أن أهداف البنتاغون الحقيقية في أوكرانيا كانت بعيدة عن إجراء البحوث العلمية، لافتا إلى أن نائب رئيس Metabiota في إحدى الرسائل يقول إن أنشطة شركته ستستهدف "ضمان استقلال أوكرانيا عن روسيا ثقافيا واقتصاديا"، ما يثير تساؤلات، خاصة وأن هذا التصريح جاء من قبل شركة بيوتيكنولوجية.

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