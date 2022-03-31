رضوان: الاحتلال يعاني الان من حالة إرباك أمني وعسكري وسياسي على كل الاتجاهات

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور اسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): "التحية للشعب الفلسطيني الذي ترجل في يوم الارض، ليؤكد على وحدة الهدف والقضية والأرض الفلسطينية، وللجماهير الفلسطينية التي احتشدت لتؤكد على تمسكها بالثوابت الوطنية ورفضها لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وان حق العودة مقدس لا يسقط بالتقادم، وان القدس عربية اسلامية وهي العاصمة الابدية لفلسطين، وان تحرير كل فلسطين بالمقاومة".وأضاف رضوان في لقاء عبر قناة (المنار): "تتزامن ذكرى الأرض مع العملية البطولية التي نفذها البطل ضياء حمارشة، وكذلك سبقتها العمليتان في بئر السبع والخضيرة، لتؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني في المواجهة الشاملة".وأكد رضوان، أن الاحتلال الاسرائيلي يعاني الان من حالة ارباك امني وعسكري وسياسي على كل الاتجاهات، فهو يتحدث عن حالة لم يعشها منذ عدة سنوات، وظن انه اخضع الشعب الفلسطيني خاصة في 48 الى التدجين وكيف الوعي يحيث يسلم لما يسمى بالتعايش الزائل، وبهذه القوة الاسرائيلية المحتلة، وععمل على الفصل بين الاهالي 48 والضفة وغزة.وقال: "العمليات الثلاث هي من مفاعيل معركة سيف القدس، حيث جسدت هذه المعركة قواعد اشتباك جديدة وحدت الشعب الفلسطيني، حيث الاهالي في 48 يقفون مع الاهالي في غزة رافضين المجازر".وأضاف رضوان: "هذه العمليات التي اقضت مضاجع الاحتلال أكدت على هذه الثورة المسكونة داخل العمق الفلسطيني في الضفة وغزة واهالي 48".وفي السياق، أكد القيادي في حركة حماس، أنه يتم الحديث عن صعود في هذه العمليات واتساع رقعتها، حيث يتم الحديث عن عملية بئر السبع والخضيرة وتل أبيب، حيث نفذ العملية الاخيرة شاب من جنين، منوها الى ان المقاومة تمكنت ان تتكيف مع الملاحقات الاسرائيلية واكدت قدرتها على ان تصل الى هدفها.وقال: "الاحتلال والمستوطنين يعيشون حالة من الرعب ويفكرون في الفرار من الارض، لأنهم يدركون ان هذا الكيان لم يستطع ان يحافظ على امن شعبه".واكد رضوان أن اقبال الشباب على تنفيذ هذه العمليات، فإنهم يعلمون إلى أين يذهبون، حيث يشعرون بأريحية كاملة امثال الشهيد ضياء حمارشة ومن قبله، حيث انهم قدموا مدرسة في البطولة والفداء، والاخلاقيات العالية للمقاتل الفلسطيني الذي استهدف العسكريين الاسرائيليين.وأوضح أن هذه العمليات تحدث رعبا شديدا داخل الاحتلال، وهي تعمل على التهديد الوجودي للاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال الان اصبح اوهن من بيت العنكبوت.