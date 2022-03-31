النيابة العامة بغزة تصدر بياناً حول ظاهرة صناعة واستيراد وحيازة وبيع المفرقعات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول مكافحة ظاهرة صناعة واستيراد وحيازة وبيع المفرقعات.وأكدت النيابة أن المستشار محمد النحال، أصدر تعليماته المشددة إلى أعضاء النيابات الجزئية كافة في محافظات قطاع غزة، بالتنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة، وتكليفها نحو التعامل بحزم في الوقائع والبلاغات المرتبطة باستخدام المفرعات، لما لها من آثار قد ينتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالاضافة الى تكدير لصفو الطمأنينة العامة.وأشارت إلى أن ذلك جاء انطلاقا من المسؤولية القانونية والاجتماعية، وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراتهم، ومحاربة للظواهر السلبية.وفي السياق ذاته، أوضحت النيابة، أنه خلال الاسابيع الماضية، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المفرقعة، والمواد المستخدمة في تصنيعها، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين.واكدت النيابة في بيانها، ملاحقتها وضبطها وتوقيفها لكل من يستخدم اي مواد مفرقعة، لافتة إلى أن جرائم استخدام المفرقعات والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصف جرمي، بعضها جنايات تصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، محذرة المواطنين من استخدامها، وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقا للقانون.