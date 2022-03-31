جيش الاحتلال يطلق عملية أمنية بإسم (كاسر الأمواج) ضد الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اسم (كاسر الأمواج) على العملية الأمنية التي يهدف من خلالها قمع الفلسطينيين.وقالت إذاعة (كان) الإسرائيلية: إن الجيش الإسرائيلي أعلن عن عملية عسكرية موسعة في مناطق فلسطينية متفرقة تحت اسم (كاسر الأمواج).يأتي ذلك، فيما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتائب إضافية، كما تقرر الدفع بكتائب عسكرية إلى مستوطنات "غلاف غزة" للحفاظ على استقرار الأوضاع، في أعقاب سلسلة العمليات الأخيرة التي وقعت في بئر السبع، والخضيرة، وبني براك، وغوش عتصيون، والتي قتل خلالها 11 إسرائيليًا.فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، حيث نقل عن ضابط كبير في الشرطة قوله: إنه "سيتم اعتقال كل من يعتقد بأنه مهاجم مفترض".