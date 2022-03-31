اشتية: الاجراءات الاسرائيلية تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص اقامة الدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان اليوناني، حيث أطلعهم على آخر التطورات والمستجدات السياسية وانتهاكات الاحتلال.وشدد رئيس الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية من التوسع الاستيطاني واستيلاء على الأراضي، واستمرار سياسة القتل والاعتقال الإداري والحبس المنزلي واحتجاز جثامين الشهداء والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، تزيد من توتر الأوضاع وتدمر فرص إقامة الدولة الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وجدد اشتية تأكيده على أهمية تطبيق القانون الدولي وعدم تجزئته فيما يتعلق بفلسطين، والتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال عن أرضنا.وثمن رئيس الوزراء تضامن اليونان وشعبها مع فلسطين وقضيتنا وشعبنا، والتي يربطها مع فلسطين علاقات تاريخية وتقارب جغرافي وثقافي.من جانبهم، عبر الوفد اليوناني عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، واستئناف محادثات السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.