اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر السنوي بدافوس في سويسيرا.. هذا ما طالب به

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمنتدى الاقتصادي العالمي ميروسلاف دوسيك.وتلقى رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي، المقرر عقده في دافوس بسويسرا، خلال شهر أيار المقبل، والذي يجمع نخبة من شخصيات عالمي السياسة والأعمال، لنقاش أبرز القضايا الدولية وتداعياتها الاقتصادية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعا رئيس الوزراء لتخصيص جلسة لبحث أفق القضية الفلسطينية وسط المتغيرات الدولية.وأطلع رئيس الوزراء الضيف على التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تدمير إسرائيل لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، وفرضها أمرا واقعا متدهورا، مشيرا إلى ضرورة ضمان نفاذ القانون الدولي وتطبيقه في فلسطين وفي كل مكان.