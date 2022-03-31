شؤون فلسطينية

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت (كتائب المقاومة الوطنية) الذراع العسكري للجبهة الديمقراطية اليوم الخميس حالة الاستنفار في صفوف مقاتليها رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كافة ومخيم جنين على وجه التحديد.

وقالت كتائب المقاومة في تصريح صحفي: "نؤكد أن مقاتلينا على أهبة الاستعداد وجاهزون للرد على الجرائم الإسرائيلية، ولن نصمت طويلاً أمام استمرار هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا ومقاوميه البواسل".

وشهد مخيم جنين صباح اليوم الخميس عملية عسكرية واسعة من قبل جيش الاحتلال أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة نحو 5 آخرين بجراح مختلفة خلال اشتباك مسلح بين جنود الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

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