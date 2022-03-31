"مرصد فلسطين الفلكي" يصدر بيانًا حول موعد أول أيام شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنستتحرى معظم الدول العربية والاسلامية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة المُقبل 1/4/2022 (29 شعبان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت القدس.وقال المرصد: إنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن غروب الشمس يومها سيكون عند الساعة 6:58 في حين سيغرب القمر عند الساعة 7:14 ويمكث الهلال بعد غروب الشمس (16 دقيقة) وسيكون عمره حينها (10 ساعات و 34 دقيقة) وإضاءته (0.2%) بارتفاع 3 درجات عن الافق وباستطالة مقدارها 5 درجات.وبحسب هذه المعطيات فإن رؤية الهلال مساء الجمعة "غير ممكنة" سواء بالعين المجردة او التلسكوب في معظم الدول الاسلامية بسبب قلة اضاءته وقربه من الافق وعمره الصغيروأضاف المرصد: وعليه يكون يوم الاحد 3/4/2022 أول ايام شهر رمضان (وفق الرؤية الشرعية الصحيحة).وتابع: لكن هناك بعض الدول كـ "السعودية" وستتبعها دول اخرى ، لا تشترط أحياناً رؤية الهلال بل تكتفي بوجوده بالسماء بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة (اي انه موجود بالافق لكن لا يرى لصغر عمره واضائته الخافتة) وبما ان الهلال موجود بعد غروب الشمس مساء الجمعة ستعلن أن السبت اول ايام شهر رمضان (دون الاخذ بالرؤية).وبحسب المرصد الفلكي فإن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ في ﻫﺬﺍ البيان ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞِّ ﺷﻬﺮٍ ﻗﻤﺮﻱّ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱّ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺭﺳﻤﻲٍّ ﺗَﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ والرؤية الشرعية في حينها.