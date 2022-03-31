شؤون فلسطينية

"مرصد فلسطين الفلكي" يصدر بيانًا حول موعد أول أيام شهر رمضان

"مرصد فلسطين الفلكي" يصدر بيانًا حول موعد أول أيام شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
ستتحرى معظم الدول العربية والاسلامية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة المُقبل 1/4/2022 (29 شعبان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت القدس.

وقال المرصد: إنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن غروب الشمس يومها سيكون عند الساعة 6:58 في حين سيغرب القمر عند الساعة 7:14 ويمكث الهلال بعد غروب الشمس (16 دقيقة) وسيكون عمره حينها (10 ساعات و 34 دقيقة) وإضاءته (0.2%) بارتفاع 3 درجات عن الافق وباستطالة مقدارها 5 درجات.

وبحسب هذه المعطيات فإن رؤية الهلال مساء الجمعة "غير ممكنة" سواء بالعين المجردة او التلسكوب في معظم الدول الاسلامية بسبب قلة اضاءته وقربه من الافق وعمره الصغير

وأضاف المرصد: وعليه يكون يوم الاحد 3/4/2022 أول ايام شهر رمضان (وفق الرؤية الشرعية الصحيحة).

وتابع: لكن هناك بعض الدول كـ "السعودية" وستتبعها دول اخرى ، لا تشترط أحياناً رؤية الهلال بل تكتفي بوجوده بالسماء بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة (اي انه موجود بالافق لكن لا يرى لصغر عمره واضائته الخافتة) وبما ان الهلال موجود بعد غروب الشمس مساء الجمعة ستعلن أن السبت اول ايام شهر رمضان (دون الاخذ بالرؤية). 

وبحسب المرصد الفلكي فإن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ في ﻫﺬﺍ البيان ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞِّ ﺷﻬﺮٍ ﻗﻤﺮﻱّ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱّ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺭﺳﻤﻲٍّ ﺗَﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ والرؤية الشرعية في حينها.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء الفلسطيني يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

مجلس الوزراء الفلسطيني يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

"المقاومة الشعبية": الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

"المقاومة الشعبية": الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينشر تعميماً مع قرب شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينشر تعميماً مع قرب شهر رمضان

دعوات متواصلة للمشاركة الفاعلة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى

دعوات متواصلة للمشاركة الفاعلة في "فجر سيف القدس" بالأقصى

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية