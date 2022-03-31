شؤون فلسطينية

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت مباحث التموين بمحافظة غزة، الأربعاء،  12 كجم مواد تصنيع مفرقعات تعادل صناعة سبعة آلاف قطعة ألعاب نارية، على مفترق الشجاعية.

وحذرت مباحث التموين من تصنيع واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لتشكيلها خطرًا على حياة المواطنين، مؤكدةً أنها ستتعامل بكل حزم مع مروجي هذه الألعاب الخطيرة، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة على الإنترنت.

من جهة أخرى، صادرت مباحث التموين بمدينة غزة، جهازاً لتعبئة الغاز في منزل أحد المواطنين، مشددةً على منع وضع مثل هذه الأجهزة في الأحياء السكنية.

وبينت مباحث التموين، أنها أحالت ملفي المخالفَين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لقيامهم بتهديد سلامة وأمن المواطنين.



أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء الفلسطيني يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

مجلس الوزراء الفلسطيني يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها

(كتائب المقاومة الوطنية) ترفع حالة التأهب والاستعداد في صفوف مقاتليها

&#34;مرصد فلسطين الفلكي&#34; يصدر بيانًا حول موعد أول أيام شهر رمضان

"مرصد فلسطين الفلكي" يصدر بيانًا حول موعد أول أيام شهر رمضان

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

"المقاومة الشعبية": الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يعتدي على مواطن ويستولي على جرار زراعي جنوب الخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

الاحتلال يغلق الشارع الرئيس الرابط بين محافظتي بيت لحم والخليل

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

"المقاومة الشعبية": الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينشر تعميماً مع قرب شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينشر تعميماً مع قرب شهر رمضان

دعوات متواصلة للمشاركة الفاعلة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى

دعوات متواصلة للمشاركة الفاعلة في "فجر سيف القدس" بالأقصى

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

القضاء التركي يقرر إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية