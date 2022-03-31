غزة: مباحث التموين تضبط 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات











رام الله - دنيا الوطنضبطت مباحث التموين بمحافظة غزة، الأربعاء، 12 كجم مواد تصنيع مفرقعات تعادل صناعة سبعة آلاف قطعة ألعاب نارية، على مفترق الشجاعية.وحذرت مباحث التموين من تصنيع واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لتشكيلها خطرًا على حياة المواطنين، مؤكدةً أنها ستتعامل بكل حزم مع مروجي هذه الألعاب الخطيرة، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة على الإنترنت.من جهة أخرى، صادرت مباحث التموين بمدينة غزة، جهازاً لتعبئة الغاز في منزل أحد المواطنين، مشددةً على منع وضع مثل هذه الأجهزة في الأحياء السكنية.وبينت مباحث التموين، أنها أحالت ملفي المخالفَين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لقيامهم بتهديد سلامة وأمن المواطنين.