"المقاومة الشعبية": الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة

رام الله - دنيا الوطنأصدر الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين خالد الأزبط، تصريحاً بشأن اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، واستشهاد شابين فجر اليوم الخميس.ونعى الأزبط "بكل فخر واعتزاز شهداء جنين البطولة الشهيد الفارس سند أبو عطية (17 عاماً) والشهيد الفارس يزيد السعدي (23 عاماً)".وأضاف في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "التحية لشعبنا ومقاومتنا في جنين القسام وطوالبة لما يخوضون من معركة الكرامة والفداء دفاعاً ورداً للعدوان الصهيوني ضد مدينة جنين واقتحامها حتى اللحظة".وتابع الأزبط: "أن ما نراه من حالة الوحدة الميدانية والتصدي للاحتلال بما يملكون من عتاد بسيط لهو دليل عملي لما كنا نتحدث عنه حول بركان الضفة الثائر وأن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه واستباحته لكل مدينة وقرية من أرضنا المحتلة".ووجه الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين التحية لكل عائلة وبيت في جنين وكل التحية لكل مقاوم حمل سلاحه في وجه الاحتلال ويتصدى لهذه الاقتحامات وكل العزة لدماء الشهداء التي روت أرض جنين لتؤسس لمرحلة جديدة من المقاومة والكرامة لشعبنا بالضفة والقدس وأراضي عام 48.وجدد الأزبط دعوة حركة المقاومة الشعبية في فلسطين لأهلنا بالضفة الغربية والقدس وأراضي عام 48 لـ "حرق الأرض تحت أقدام الصهاينة أينما وجدوا على أرضنا ليرحلوا عنها هاربين من فعلكم المقاوم بكافة أشكاله وليكن قادم الأيام وشهر رمضان المبارك شهر الفتوحات وزوال الاحتلال أن شاء الله".