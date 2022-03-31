إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ترقوميا

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترقوميا، غرب الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت ترقوميا، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.واستشهد في وقت سابق من اليوم الشاب نضال جعافرة (30 عاما) من سكان البلدة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مستوطنة "غوش عصيون"، جنوب بيت لحم، بزعم محاولته طعن مستوطن قرب موقف للحافلات في تلك المنطقة.