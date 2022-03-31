مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين ينشر تعميماً مع قرب شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنأهاب مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، "بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في ذلك، بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم".وأضاف المجلس: "علينا اجتناب كل ما يتنافى مع حرمة شهر رمضان، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه، عسى الله أن يتقبلنا جميعاً في عباده الصالحين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، نلجها من باب الريان الذي أعده الله تعالى للصائمين".وطالب، "التجار بالابتعاد عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار، وبيع منتوجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ ليحشروا بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وذلك في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا الصابر، لا سيما مع تصاعد موجة الغلاء الناجمة عن أزمة وباء كورونا، واستعار الحرب في أوكرانيا".كما وناشد المجلس، "المواطنين الكرام أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بالتدنيس والعدوان، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته".