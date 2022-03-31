"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الاستعدادات لشهر رمصان

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطن، تصريحا صحفياً اليوم الخميس، بشأن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.قال الناطق باسم الوزارة في غزة إياد البزم في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" إن أجهزة الوزارة والأمن الوطني بدأت تطبيق خطة استقبال شهر رمضان المبارك؛ من أجل توفير الأجواء الملائمة للشهر الكريم، وتسهيل قضاء المواطنين لحاجاتهم وأداء الشعائر.وأضاف أن جهود الأجهزة المختلفة ستتركز على متابعة حركة الأسواق، وتخفيف الازدحامات المرورية، وتعزيز الإجراءات على الخط الساحلي وكافة الأماكن السياحية مع بدء الشهر الكريم وتزامن قدوم فصل الربيع، وتكثيف متابعة إجراءات السلامة في المنشآت التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال الشهر.وتابع البزم: "وإذ تهنئ وزارة الداخلية أبناء شعبنا الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك، تدعو المواطنين الكرام إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية؛ حفاظاً على السلامة العامة وتهيئة أفضل الأجواء خلال الشهر الكريم".