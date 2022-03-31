"الخارجية": إمكانية استكمال من يرغب من الطلبة في أوكرانيا لدراسة الطب بالجامعات البولندية





وفقا لما يلي:1- بإمكان الطلاب مخاطبة الجامعات بشكل مباشر للالتحاق بالدراسة وفق شروطها.





2- الدراسة متاحة باللغة الإنجليزية وبالبولندية لمن يرغب.





3- الدراسة مدفوعة التكاليف من قبل الطالب.



كما افادنا سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة أن القضية برمتها قيد النقاش والبحث في البرلمان البولندي وبمتابعة حثيثة من السفارة.





لأية استفسارات حول هذا الموضوع يمكن الاتصال على رقم هاتف سعادة السفير محمود خليفة 0048662721111



رام الله - دنيا الوطنأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، أنه وفي إطار متابعاتها الحثيثة لتمكين الطلبة الدارسين في أوكرانيا من استكمال دراسة الطب في الجامعات البولندية، وبعد مراسلات عديدة تلقت السفارة رد وزارة الصحة البولندية بتوفر هذه الامكانية.