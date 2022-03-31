شؤون فلسطينية

تشييع جثماني الشهيدين "السعدي" و"ابو عطية" في جنين

تشييع جثماني الشهيدين "السعدي" و"ابو عطية" في جنين
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين يزيد نضال سعد الدين السعدي (27 عاما) وسند محمد خليل أبو عطية من مخيم جنين الى مثواهما الاخير.

وانطلقت الجنازة من امام مشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي ثم توجهوا لمنزل عائلتي الشهيدين في مدينة ومخيم جنين، وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، انطلقت مواكب التشييع نحو مقابر الشهداء في مدينة ومخيم جنين.

وردد المشاركون الهتافات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته والداعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها.

وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، ادى الى استشهاد مواطنين وأصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص.

وأفادت وزارة الصحة بوصول الشهيدين سند أبو عطية (17 عامًا) ويزيد السعدي (23 عامًا) وإصابة طفيفة إلى مستشفى ابن سينا، و3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

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