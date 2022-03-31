شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان يوم الأرض الخالد الذي يمثل رمزاً للصمود الوطني الفلسطيني وعنواناً لكرامة الأمة في نضالها وكفاحها ضد المشروع الامبريالي الصهيوني المستهدف لأرضنا الفلسطينية حين هبت جماهير شعبنا في سخنين وعرابة وكفر كنا والطيبة والنقب والجليل بانتفاضتها الشعبية المباركة في وجه إجراءات الاحتلال بمصادرة الأرضي وبناء المستوطنات مقدمة في هذا اليوم كوكبة من الشهداء تعانقت أرواحهم مع أرواح شهداء شعبنا في غزة ورفح وخانيونس ورام الله والخليل وقلقيلية وطولكرم ونابلس وجنين وكافة مخيمات ومدن وقرى أرضنا الفلسطينية لتؤكد عمق ترابط هذا الشعب ووحدته التي تجسدت بالدم دفاعاً عن طهارة الأرض الفلسطينية ورفضاً لكافة مشاريع الاحتلال البغيض الذي مارس أبشع حملة تطهير عرقي ضد أبناء شعبنا ليقيم دولة كيانه المسخ على أنقاض مدننا وقرانا المهجرة والمدمرة ، ولا زالت مشاريعه في سرقة ونهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية مستمرة .

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها ان ذكرى يوم الأرض الخالد تفرض علينا المسئولية الوطنية بالتوقف أمام ما تواجهه الساحة الفلسطينية من انقسام خطير ألحق الكثير من الأذى والضرر بقضيتنا الوطنية ومستقبل شعبنا وساهم في حرف نضالنا الوطني عن مساره الصحيح ، لنقولها وبكل وضوح ان الأرض الفلسطينية هي أكثر المتضررين من هذا الانقسام حيث استغلال الاحتلال لهذا الواقع الأليم وانشغال شعبنا بخلافاته الداخلية وما كرسته من تراجع التأييد العالمي لقضيتنا الوطنية لتزيد من هجمتها المسعورة على أرضنا فتواصل بناء وتوسيع مستوطناتها وسياسة قضم الأراضي وتواصل الانتهاكات في المسجد الأقصى وتزيد من إجراءاتها وانتهاكاتها لحقوق أهلنا في مدينة القدس في محاولة منها لإتمام مشروعها بتهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها وهويتها العربية والإسلامية ولعزلها عن محيطها الفلسطيني لفرض أمر واقع على الأرض يقضي على الحلم الفلسطيني ويقطع الطريق أمام شعبنا للمطالبة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة .

وتابعت الجبهة ان الاحتلال في عدوانه على شعبنا وارضنا، مؤكدة ان الجريمة التي اقترفتها قوات الاحتلال صباح اليوم في جنين والتي أدت الى ارتقاء شهيدين واصابة عدد اخر تؤكد ان الاحتلال ماضي في انتهاجه لسياسة القتل العمد لأبناء الشعب الفلسطيني ومواصلة الاستيطان وتهويد المقدسات والاجراءات الاحتلالية المستمرة التي تحيل حياة شعبنا الى جحيم ليؤكد انه لا يريد السلام ولا يؤمن به.

وأكدت الجبهة ان الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه لا يمكن ان يقبل به شعبنا وسيواصل تصديه له بكل السبل والوسائل النضالية المتاحة والمشروعة، مشددة ان سياسات الاحتلال وتعنته تجاه حقوق شعبنا يقود إلى تأجيج الصراع ويجعل من امل تحقيق الامن والسلام في المنطقة حلما بعيد المنال.

ودعت الجبهة الى تصعيد المقاومة الشعبية بكافة اشكالها للتصدي للاحتلال واجراءاته وللدفاع عن ارضنا ومقدساتنا في وجه مشاريع المصادرة والتهويد، كما ودعت الى مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية لتعرية اسرائيل امام العالم الذي بات يدرك ان حكومة الاحتلال ليست شريكا جادا لإحلال السلام بل ويسعى الى تعطيل أي جهد يسعى الى تحقيقه>

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