الكيلة تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين الحكومي

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اعتداء قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، على مستشفى جنين الحكومي.وأشارت د. الكيلة، في بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المستشفى، ما أدى لإصابة عدد من المرضى والممرضين بحالات هلع واختناق داخل أقسام الحضانة والأطفال والجراحة.وذكر البيان أن الطواقم الطبية قامت بنقل حاضنات إلى أقسام أخرى، نتيجة كثافة الغاز المسيل للدموع داخل قسم الحضانة.وأكدت الوزيرة أن هذا الاعتداء يستلزم تدخلاً عاجلاً من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا والمؤسسات الطبية، حيث يعتبر هذا خرقاً كبيراً لحرمة مراكز العلاج والقانون الدولي الإنساني.وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الطفل سند أبو عطية (١٧ عاماً)، والشاب يزيد السعدي (٢٣ عاماً)، وإصابة ١٥ مواطناً، بينهم ٣ بحالة خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين، صباح اليوم، كما استشهد الشاب نضال جمعة جعافرة (٣٠ عاماً )، برصاص الاحتلال، جنوب بيت لحم.