دولي

الدفاع الروسية: دمرنا 52 منشأة عسكرية و4 مواقع قيادة و38 معقلاً

الدفاع الروسية: دمرنا 52 منشأة عسكرية و4 مواقع قيادة و38 معقلاً
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الروسية: إن "المقاتلات الروسية دمرت ليلاً 52 منشأة عسكرية أوكرانية، وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، وهاجمت 38 معقلاً ومناطق تركيز للمعدات العسكرية".

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، إنّه "جرى تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز".

وأضاف البيان: "دمرت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية خلال الليل 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 4 مواقع قيادة، نظام مضاد للصواريخ S-300 جنوب إيزيوم، Buk-M1 بالقرب من كوراخوفو، مستودع أسلحة للقذائف والمدفعية، مستودعين للوقود، و38 معقلاً ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الاوكرانية".

ولفت البيان إلى أنّه، منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، جرى "تدمير 124 طائرة أوكرانية، و77 مروحية، و 216 نظاماً صاروخياً مضاداً، و 341 طائرة من دون طيار، و 1815 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و195 قاذفة صواريخ متعددة، و 762 مدفعاً".

وأعلنت الوزارة، مساء الأربعاء، وقف إطلاق النار، ابتداءً من الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين، قائلةً: "هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنساني إلى مدينة زابوروجيا مع توقف في مدينة بيرديانسك الواقعة تحت السيطرة الروسية".

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