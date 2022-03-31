لبيد: لا يوجد نجاح في العمل الاستخباري بنسبة 100٪

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، انتقادات جهاز الأمن العام "الشاباك" في أعقاب العمليات الأخيرة.وقال لابيد، لصحيفة (يديعوت أحرونوت): إن "الانتقادات لجهاز الشاباك غير صحيحة وغير عادلة وتخلو من المسؤولية الوطنية".وأضاف: "في العمل الاستخباري، لا يوجد ولا يمكن أن يكون نجاحًا بنسبة 100٪، ولكن في إسرائيل، هناك آلاف الأشخاص الذين لن يعرفوا أبدًا أن حياتهم قد تم إنقاذها بفضل منظمة محترفة وشجاعة ومتطورة، تفعل عمل مقدس"، وفق تعبيره.