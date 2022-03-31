غزة: المحكمة العسكرية تمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه

رام الله - دنيا الوطنقالت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، إنها أمهلت المتهم عبد الرحمن لطفي أحمد أبو حشيش، هوية رقم (802989145)، سكان غزة، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء 30 من آذار/مارس الجاري، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.وشددت المحكمة في تصريح صحفي نشرته وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.