مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطندعا مجلس الإفتاء الأعلى، أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.وقال المجلس في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى تواجد أبناء شعبنا فيه في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته.وناشد التجار أن يبتعدوا عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار وبيع منتوجات المستوطنات والسلع الفاسدة، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا، لا سيما مع تصاعد موجة الغلاء الناجمة عن أزمة وباء "كورونا"، والحرب في أوكرانيا.ودعا المجلس شعبنا لتمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، خاصة خلال الشهر الفضيل.