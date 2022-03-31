الاحتلال يحتجز صحفيًا من تلفزيون فلسطين جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي في تلفزيون فلسطين عبد الرحمن يونس (34 عاما)، من مدينة بيت لحم، على حاجز عسكري على مدخل بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وأفاد الصحفي يونس، بأن قوات الاحتلال أوقفت مركبته أثناء توجهه لتغطية صحفية قرب "عصيون"، على حاجز عسكري فجائي أقامته على مدخل بلدة الخضر، وفتشتها واستولت على بطاقته الشخصية بعد التدقيق فيها، واحتجزته.وأشار إلى أن جنود الاحتلال يقومون بإيقاف جميع المركبات المارة عبر مدخل النشاش، وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.