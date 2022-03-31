طالع رابط الفحص: "التعليم" بغزة تعلن نتائج امتحانات الوظائف التدريسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، عن نتائج الامتحان التحريري للمتقدمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.وقالت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة والاستعلام عبر الحساب الخاص بهم والحصول على النتيجة عبر الرابط التالي: https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/وأضافت أنه على الذين رُشّحت أسماؤهم للمقابلة مراجعة مديرية التربية والتعليم حسب المنطقة التي يتبعون لها وتسليم الأوراق الثبوتية التالية بحسب المواعيد المحددة.والأوراق الثبوتية عبارة عن صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة، وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي، وشهادات الخبرة الأصلية، وصورة عن الهوية الشخصية، وصورة عن شهادة الميلاد.