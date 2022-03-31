دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الإعدامات الميدانية في جنين وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطنادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية جريمة الاحتلال الجديدة والتي تمثلت بإعدام شابين في مخيم جنين واصابة العشرات واستهداف مستشفى جنين الحكومي بقنابل الغاز المسيل للدموع، وعملية الإعدام التي نفذها مستوطن بحق شاب فلسطيني قرب بيت لحم.وقالت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد أحمد التميمي "ان هذه الاعدامات أدت الى استشهاد ثلاثة شبان اثنين في مخيم جنين، هم سند أبو عطية 17 عاما، يزيد السعدي 23 عاماً والشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاما) استشهد قرب بيت لحم، إضافة الى استهداف مستشفى جنين الحكومي بقنابل الغاز ما أدى الى تعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات للخطر وأصابه العديد من الممرضين والاطباء"وأضاف التميمي "بأن هذه الجرائم المنظمة تأتي ضمن خطط معدة من قبل سلطات الاحتلال وتترافق مع عمليات التهويد والاستيطان واستهداف المسجد الأقصى الذي تم اقتحامه صباح اليوم من قبل المتطرف "ابن جفير" بحماية شرطة الاحتلال، في رسائل واضحة تؤكد استهتار الاحتلال بكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، كون هذه الاحتلال يحظى بغطاء دولي بطريقة فجة".واكد التميمي "ان مواصلة المجتمع الدولي، المسيطر عليه من قبل قوى الاستعمار والامبريالية، الصمت عن جرائم الاحتلال، يجعله يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع وكل قطرة دم تراق، كونه يكيل بمكيالين وينحاز الى جانب المحتلين القتلة".