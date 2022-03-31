شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير تدين الإعدامات الميدانية في جنين وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطن
ادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية جريمة الاحتلال الجديدة والتي تمثلت بإعدام شابين في مخيم جنين واصابة العشرات واستهداف مستشفى جنين الحكومي بقنابل الغاز المسيل للدموع، وعملية الإعدام التي نفذها مستوطن بحق شاب فلسطيني قرب بيت لحم.

وقالت الدائرة على لسان رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد أحمد التميمي "ان هذه الاعدامات أدت الى استشهاد ثلاثة شبان اثنين في مخيم جنين، هم سند أبو عطية 17 عاما، يزيد السعدي 23 عاماً والشاب نضال جمعة جعافرة (30 عاما) استشهد قرب بيت لحم، إضافة الى استهداف مستشفى جنين الحكومي بقنابل الغاز ما أدى الى تعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات للخطر وأصابه العديد من الممرضين والاطباء"

وأضاف التميمي "بأن هذه الجرائم المنظمة تأتي ضمن خطط معدة من قبل سلطات الاحتلال وتترافق مع عمليات التهويد والاستيطان واستهداف المسجد الأقصى الذي تم اقتحامه صباح اليوم من قبل المتطرف "ابن جفير" بحماية شرطة الاحتلال، في رسائل واضحة تؤكد استهتار الاحتلال بكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، كون هذه الاحتلال يحظى بغطاء دولي بطريقة فجة".

واكد التميمي "ان مواصلة المجتمع الدولي، المسيطر عليه من قبل قوى الاستعمار والامبريالية، الصمت عن جرائم الاحتلال، يجعله يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع وكل قطرة دم تراق، كونه يكيل بمكيالين وينحاز الى جانب المحتلين القتلة".

أخبار ذات صلة

تشييع جثماني الشهيدين &#34;السعدي&#34; و&#34;ابو عطية&#34; في جنين

تشييع جثماني الشهيدين "السعدي" و"ابو عطية" في جنين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة

صور.. &#34;التعليم&#34; تعقد امتحان استقطاب معلمين من غزة للعمل في دولة قطر

صور.. "التعليم" تعقد امتحان استقطاب معلمين من غزة للعمل في دولة قطر

الكيلة تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين الحكومي

الكيلة تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين الحكومي

غزة: المحكمة العسكرية تمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تمهل مواطناً عشرة أيام لتسليم نفسه

مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال إلى &#34;الأقصى&#34; خلال شهر رمضان

مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى" خلال شهر رمضان

الاحتلال يحتجز صحفيًا من تلفزيون فلسطين جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز صحفيًا من تلفزيون فلسطين جنوب بيت لحم

اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لجريمة الاحتلال في جنين وبيت لحم

اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لجريمة الاحتلال في جنين وبيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة

"العربية الفلسطينية": يوم الأرض الخالد عنوانا لكرامة الامة

الكيلة تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين الحكومي

الكيلة تدين اعتداء الاحتلال على مستشفى جنين الحكومي

الاحتلال يحتجز صحفيًا من تلفزيون فلسطين جنوب بيت لحم

الاحتلال يحتجز صحفيًا من تلفزيون فلسطين جنوب بيت لحم

إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابة بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

جامعة &#34;خضوري&#34; تختتم فعاليات مؤتمرها الأول لأبحاث طلبة الدراسات العليا

جامعة "خضوري" تختتم فعاليات مؤتمرها الأول لأبحاث طلبة الدراسات العليا

&#34;النضال الشعبي&#34;: حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن إدانة عدوان الاحتلال وقتله للأبرياء

"النضال الشعبي": حالة الصمت الدولي أصبحت عاجزة حتى عن إدانة عدوان الاحتلال وقتله للأبرياء

توقيع اتفاقية نقل إدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي شمال غزة ومكوناتها

توقيع اتفاقية نقل إدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي شمال غزة ومكوناتها

المطران حنا: سيبقى مسيحيو فلسطين دعاة حق وعدالة لشعبنا ونبذ للعنف والتطرف

المطران حنا: سيبقى مسيحيو فلسطين دعاة حق وعدالة لشعبنا ونبذ للعنف والتطرف

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة