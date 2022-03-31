رئيس بلدية غزة يطلع وزير الحكم المحلي على مشاريع تنفذها البلدية في المدينة

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، على مشاريع تطويرية تنفذها البلدية في المدينة ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين واقع الخدمات المختلفة التي تقدمها البلدية للمواطنين.جاء ذلك خلال جولة ميدانية نظمتها البلدية لعدة مشاريع تطويرية نفذتها مؤخراً أو تعتزم تنفيذها قريباً، شارك بها محافظ غزة إبراهيم أبو النجا، وعضوا المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومصطفى قزعاط، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئاتالمحلية محمد الرمحي، ومدير مكتب غزة في الصندوق م. معتز محيسن.وشملت الجولة وضع حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الجزائر في منطقة الرمال الجنوبي الذي تعتزم البلدية قريباً البدء بتطويره، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة ترحيل النفايات في منطقة اليرموك.كما شملت الجولة زيارة شارع نيلسون منديلا الذي طورته البلدية في منطقة الشعف بحي التفاح، ومشروع إنشاء ملعب وحديقة الزيتون الذي نفذتهما البلدية مؤخراً.وأشاد وزير الحكم المحلي بجهود بلدية غزة وتعاونها في تنفيذ المشاريع، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع تعزز من واقع البنية التحتية في مدينة غزة وباقي مدن وبلديات القطاع.بدوره؛ شكر رئيس البلدية، وزير الحكم المحلي على الزيارة وأكد أهمية التعاون والتنسيق لتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وترتقي بالمدينة وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتحسن واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة.