أبو مويس يطّلع على خطط وبرامج الجامعة العربية الأمريكية ويشيد بتميّزها

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، اليوم، زيارة للجامعة العربية الأمريكية في جنين؛ اطلع خلالها على خطط وبرامج الجامعة التطويرية على الصعيدين الأكاديمي والبحثي.وكان في استقبال الوزير رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري ونوابه ومساعدوه، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فيما رافق الوزير من جانب الوزارة عدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات والمستشارين.وأشاد أبو مويس بتطور الجامعة على صعيد البرامج الأكاديمية والبُنية التحتية، وتميّزها في مجال البحث العلمي، متمنياً للجامعة ولكافة مؤسسات التعليم العالي مزيداً من التقدم.وأكد حرص الوزارة على دعم وتمكين كافة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتعزيز وتجويد المخرجات التعليمية، والاهتمام بتعزيز البحث العلمي المنتج؛ الذي يخدم المجتمع الفلسطيني ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.وأشار وزير التعليم العالي إلى الاهتمام بتعزيز البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي في القطاع الخاص أثناء فترة الدراسة، وكذلك الحرص على تحديث وتطوير البرامج الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة.ولفت إلى اهتمام الوزارة وحرصها على دعم وتعزيز البحث العلمي النوعي المنتج والعمل على بوتقته، مشدداً على ضرورة تركيز مؤسسات التعليم العالي على تعزيز الشراكات البحثية والتبادل الأكاديمي مع نظيراتها في مختلف دول العالم، مشدداً على أهمية تعزيز توجّه الطلبة للتعليم التقني، لما لهذا القطاع من دور مهم على صعيد تعزيز فرص العمل والحد من معدلات البطالة.من جانبه، رحّب أبو زهري بالوزير أبو مويس والوفد المرافق، مثمناً هذه الزيارة التي لها دلالات جلية تُجسّد حرص وزارة "التعليم العالي" واهتمامها بالجامعة وبكافة مؤسسات التعليم العالي.وأشاد رئيس الجامعة بجهود الوزارة التطويرية للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مُطلعاً الوزير أبو مويس على برامج وخطط الجامعة وما حققته من إنجازات؛ خاصةً على صعيد دعم البحث العلمي والباحثين، والتركيز على البرامج النوعية.وتطرق أبو زهري للإنجازات الأخيرة التي حققتها الجامعة، بما فيها إنشاء مصنع الأطراف الصناعية والذي سيتم افتتاحه قريباً، وتجهيز مدينة صحية تأهيلية تقدم خدمات تدريبية للطلبة وتخدم المجتمع المحلي، وكذلك تجهيز مختبرات تخدم الكليات الهندسية والطبية والعلوم بكافة تخصصاتها؛ بمعدات وأجهزة بمواصفات دولية، متحدثاً حول شراكات الجامعة على الصعيد الدولي، وحضورها العالمي.وافتتح الوزير أبو مويس ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهما، مختبرات مركز التعليم الإلكتروني، ومختبرا جديدا لعيادة طب الاسنان، ومن ثم أجروا جولة شملت كلية طب الأسنان، وكلية الطب البشري، ومختبر التشريح، وكلية الصيدلة، ومصنع الأطراف الصناعية، ومركز التأهيل في كلية العلوم الطبية.