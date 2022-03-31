"المقاومة الشعبية" في فلسطين تعقب على عملية الطعن قرب مستوطنة (أفرات)

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، عملية الطعن في بيت لحم البطولية، مؤكدة أنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا في كل مكان".وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "الفعل المقاوم الفلسطيني لن يتوقف وسيكون هو عنوان المرحلة المقبلة طالما استمر العدوان والتهويد الصهيوني والاعتداء على الأسرى الأبطال داخل السجون".ودعت الحركة فصائل المقاومة الفلسطينية لـ "الاستمرار في حالة الإسناد الكامل بكافة الوسائل والأشكال لدعم أهل الضفة والقدس والداخل المحتل في لصد كل الاعتداءات الصهيونية المدعومة بغطاء أمريكي وتطبيعي من قبل بعض الأنظمة العربية".كما دعت الشعوب العربية والإسلامية لجعل شهر رمضان شهر المؤازرة لفلسطين وشعبها والقدس لتعزيز صمودهم على أرضهم ودحر الاحتلال ومغتصبيه منها.