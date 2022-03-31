الأوقاف: رفع الأذان الأول للفجر قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي خلال رمضان

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قراراً يقضي برفع الأذان الأول للفجر قبل 60 دقيقة من الأذان الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة الصلاة للمغرب والعشاء بعد 5 دقائق من رفع الآذان، وذلك في جميع مساجد محافظات قطاع غزة، تجنباً لأي إرباك.وأكدت الوزارة على مفتشي المساجد بضرورة متابعة الالتزام تنفيذ القرار كل حسب دائرة اختصاصه؛ داعيةً المصلين إلى ضرورة الالتزام بالمواقيت وعدم إرباك لإمام والمؤذن وإعانتهما على تنفيذ القرار والمواعيد المذكورة.وأشار إلى أن هذا القرار جاء في إطار تقديم صورة حضارية لمساجدنا خاصة في الشهر الفضيل، وحتى لا يلتبس على الناس الأمر ليقوموا بالعبادة على وجهها الأكمل.