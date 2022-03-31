شؤون فلسطينية

(فدا) جريمة الاحتلال في جنين واقتحام بن غفير للأقصى تفضح المطبعين العرب

(فدا) جريمة الاحتلال في جنين واقتحام بن غفير للأقصى تفضح المطبعين العرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين صباح اليوم والتي أدت إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين العزل وذلك بالتزامن مع عملية الاقتحام المدانة التي نفذها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى وذلك تحت حماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما جرى في مدينة ومخيم جنين والمسجد الأقصى هذا الصباح يفضح مرامي التهدئة التي يجري الترويج لها خلال شهر رمضان وأنها تعني اطلاق يد قوات الاحتلال والمستوطنين للمضي في اعتداءاتهما على شعبنا الذي عليه أن يسكت على هذه الانتهاكات وهذا ما لن يقبله أي فلسطيني.

وأضاف (فدا)، أن جريمة الإعدام التي ارتكبت اليوم في مدينة ومخيم جنين وعملية الاقتحام التي نفذها بن غفير في المسجد الأقصى تكشف مجددا، وبما لا يدع مجالا للشك، أن المسؤول عن التصعيد وعدم الاستقرار واحد ووحيد وهو الاحتلال الاسرائيلي بأذرعه المختلفة وقطعان مستوطنيه خلافا لما يحاول كيان الاحتلال وداعميه من الأمريكان والعرب المطبعين الترويج.

وشدد على أن شعبنا لن يصمت ولن يستكين وسيواصل النضال حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال الناجز والعودة وأنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة والعالم دون الانهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي القائم على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في نكبة عام 1948.

وختم بيانه بتحميل جزء من المسؤولية عن هذه الجرائم الاسرائيلية للمطبعين العرب الذين أرسلوا بقممهم التطبيعية ومنها القمة السداسية التي عقدت في النقب رسالة تطمينية لاسرائيل من أجل المضي في جرائمها وبأنها ستكون بمأمن من المساءلة.

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