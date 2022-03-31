شؤون فلسطينية

حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل "سيكون أقوى بأساً"

حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل "سيكون أقوى بأساً"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن جرائم الاحتلال المتواصلة "تنذر بانفجار شامل سيكون أقوى بأساً".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن "التصعيد بالتصعيد، وعهد الشهداء سنواصل المقاومة حتى زوال الاحتلال".

وقالت حماس: "نزف شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا صباح اليوم، في الضفة الغربية، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونبارك عملية الطعن البطولية في بيت لحم، واستبسال أبطالنا في التصدّي لقوات الاحتلال في مخيم جنين".

وأكدت "أنّ الردّ على هذه الجريمة الصهيونية النكراء هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه، وليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وإنَّ حماس على عهد الشهداء، ستواصل طريق المقاومة، ومقارعة الاحتلال، وحماية أبناء شعبنا، مهما كانت التضحيات".

وشددت حماس على "أنّ جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأسًا وأشدّ إيلامًا، ينخرط فيه أبناء شعبنا في كلّ ربوع أرضنا المحتلة، هذا وعد الأحرار، وقد تحرَّكت قاطرة التحرير بسواعد الثوّار الأبطال، ولن تعود إلى الوراء".

وقالت: "إنَّنا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والشهادة، والانتصارات المؤزرة، نشدّ على أيادي أبطالنا المنتفضين في كلّ المدن والمخيمات، وفي القلب منها القدس، ونؤكّد استمرار التصدّي للاحتلال ومستوطنيه بكلّ الوسائل المتاحة حتى التحرير والعودة".

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