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"الشعبيّة": العمليات الفدائيّة أربكت مؤسّسة الاحتلال الأمنية

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توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، صباح اليوم الخميس، الشابين سند أبو عطية ويزيد السعدي الذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مُخيّم جنين صباح اليوم.

وتمنت "الشعبية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الشفاء العاجل للجرحى، كما باركت عملية الطعن البطولية قرب بيت لحم التي أصيب فيها أحد المستوطنين.

وأكَّدت أنّ "جرائم الاحتلال التي تزداد يومًا بعد يوم لن تنجح في وقف العمليات الفدائيّة التي ينفّذها أبطال شعبنا والتي لن تكون عملية بني براك البطوليّة الأخيرة منها طالما استمر الاحتلال بأرضنا وتغوّل على حقوق شعبنا واستمر في تغطية جرائم المستوطنين واقتحاماتهم للقدس والمسجد الأقصى وآخرها اقتحام المستوطن المتطرف بن غفير ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم".

وعاهدت الشعبيّة شهداء شعبنا بأن "تبقى ممسكةً بنهج وثقافة المقاومة، التي استبسلوا وضحوا بدمائِهم على دربها، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة والاستقلال".

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