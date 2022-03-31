شؤون فلسطينية

كتيبة جنين في سرايا القدس: أفشلنا محاولة قوات الاحتلال اعتقال بعض مقاتلينا

كتيبة جنين في سرايا القدس: أفشلنا محاولة قوات الاحتلال اعتقال بعض مقاتلينا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، اليوم الخميس، افشالها محاولة قوات الاحتلال اعتقال بعض مجاهديها في جنين.

وقالت الكتيبة في بيان وصل "دنيا الوطن": "في سياق الإجرام المستمر بحق شعبنا، قامت الوحدات الصهيونية الخاصة، معززة بالمئات من جنود الاحتلال، بمحاولة اعتقال بعض مجاهدينا، ولكنها باءت بالفشل بفضل الله تعالى".

وأكدت الكتيبة أن مجاهدينا يتصدون لقوات الاحتلال، بكل شجاعة وبسالة في شوارع مخيم جنين، كما وعاهدت الشعب الفلسطيني على المضي قدماً، والثبات على درب الجهاد والمقاومة.

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