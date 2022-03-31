عربي

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، حل البرلمان بعد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي، في حين لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.

ووفق وكالة (رويترز) فقد أعلن سعيد عن حل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على الفصل الـ 72 من الدستور "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".

وأضاف أن تونس تعيش وضعا استثنائيا و"محاولة انقلابية"، وتابع أن النواب الذين عقدوا اليوم جلسة عن بعد "يعلمون أن لا شرعية لهم وما يفعلونه الآن وما سيفعلونه لاحقا، لا قيمة قانونية له".

وحذّر الرئيس التونسي من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة، وقال إن "الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها".

كما أعلن سعيد أن وزيرة العدل بادرت برفع دعوى أمام النيابة العمومية ضد كل من شارك في اجتماع البرلمان اليوم.

أخبار ذات صلة

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة

العاهل الأردني لـ&#34;هرتسوغ&#34;: لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

العاهل الأردني لـ"هرتسوغ": لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا

بمراسم رسمية.. السيسي يستقبل البرهان في مطار القاهرة

بمراسم رسمية.. السيسي يستقبل البرهان في مطار القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يطلقون الرصاص على مركبات المواطنين جنوب بيت لحم

مستوطنون يطلقون الرصاص على مركبات المواطنين جنوب بيت لحم

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

قطاع غزة: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

قطاع غزة: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

المرور بغزة: حركة مرورية نشطة وإغلاق عدد من الشوارع

المرور بغزة: حركة مرورية نشطة وإغلاق عدد من الشوارع

طالع صرف العملات: الدولار يواصل الانخفاض

طالع صرف العملات: الدولار يواصل الانخفاض

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

أجواء حارة وجافة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

راصد جوي: طقس أكثر حرارة بدءاً من يوم الجمعة

راصد جوي: طقس أكثر حرارة بدءاً من يوم الجمعة

منوعات

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

لدفاعها عن نوال الكويتية.. شاهد كيف هاجمت مي العيدان أصالة نصري

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

فنان شهير يطالب بالقبض على ويل سميث وتغريمه

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

شاهد كيف ردت مايان السيد على منتقديها بسبب العمرة

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

ما حقيقة وفاة عبد الرحمن أبو زهرة؟

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف انتقدت سمية الخشاب ويل سميث بعد صفعه لمقدم حفل الأوسكار

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

شاهد كيف برر تامر حبيب نفسه من إنتقادات تقبيله للفنانات

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

ما حقيقة إرتباط باسل الزارو بالتركية مريم أوزرلي؟

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

انفصال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب بعد إتهامه بالتحرش

ما حقيقة استبعاد مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;؟

ما حقيقة استبعاد مسلسل "بطلوع الروح"؟

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

فنان شهير يعتزل التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام

عربي

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان &#34;حفاظا على الدولة ومؤسساتها&#34;

الرئيس التونسي يعلن حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة