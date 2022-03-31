شهيد برصاص الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن قرب غوش عتصيون

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني وأصيب مستوطن، صباح الخميس، بعملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.وذكر موقع (واللا)، أن عملية الطعن وقعت قرب مفترق "ألعازار"، وأصيب خلالها مستوطن (28 عامًا) بجراح خطيرة.وأضاف الموقع أن طواقم الإسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس.أما وزارة الصحة الفلسطينية فأفادت باستشهاد الشاب نضال جمعة جعافرة (30 عامًا) برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم.يأتي ذلك بعد وقت قليل من استشهاد شابين وإصابة عدد آخر، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم الخميس.