قطاع غزة: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع
أعلنت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن سبعة حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت شرطة المرور في إحصائية لها، نشرتها صباح الخميس، إن الحوادث نتج عنها إصابتان منها واحدة بجروح متوسطة، وأخرى بجروح طفيفة.
وأوضحت الإحصائية أن أضرارًا ماديةً وتلفياتٍ لحقت بـ 11 مركبة، ومكونات الطريق نتيجة الحوادث المذكورة.
وأوضحت الإحصائية أن أضرارًا ماديةً وتلفياتٍ لحقت بـ 11 مركبة، ومكونات الطريق نتيجة الحوادث المذكورة.
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