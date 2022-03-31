قطاع غزة: إصابتان في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع





وقالت شرطة المرور في إحصائية لها، نشرتها صباح الخميس، إن الحوادث نتج عنها إصابتان منها واحدة بجروح متوسطة، وأخرى بجروح طفيفة.



وأوضحت الإحصائية أن أضرارًا ماديةً وتلفياتٍ لحقت بـ 11 مركبة، ومكونات الطريق نتيجة الحوادث المذكورة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، بأن سبعة حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.