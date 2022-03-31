قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مواطنين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: مراد صالح عيسى، وحمدي صالح عيسى، ونور صدقي أحمد عيسى، وراشد يوسف رشيدات.كما داهمت قوة احتلالية قرية الباذان شمال شرق نابلس، واعتقلت سند سوالمة من مخيم الفارعة.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من بلدة عزون والنبي إلياس شرق قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في الثلاثينات من عمرهما وهما: مفيد عبد الله سليمان من قرية النبي إلياس، وإيهاب جمال عودة من بلدة عزون، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابين من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد أكرم الصرعاوي، وبلال يوسف مناصرة، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.