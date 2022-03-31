فيديو.. شهيد وعدة إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استشهد فتى (17 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه جنين.





وقال وزارة الصحة: "ثلاث إصابات خطيرة وإصابة طفيفة وصلت مستشفى ابن سينا وثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى جنين الحكومي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه جنين".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت إصابة جندي خلال تبادل لإطلاق النار، أثناء حملة اعتقالات في مدينة جنين.













وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أكدت إصابة ثلاثة مواطنين بجراح خطيرة، وآخر طفيفة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامه مخيم جنين شمال الضفة الغربية.