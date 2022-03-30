"لا داعي لإغلاق الضفة".. (كابينت) يقرر عدم إلغاء التسهيلات للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطناتفق وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، على عدم إلغاء التسهيلات المقررة قبل شهر رمضان.وأكد وفق ما نقلت إذاعة الجيش، بعد انتهاء اجتماع عقده مساء اليوم، على "أنه لا داعي لفرض إغلاق على مناطق الضفة الغربية".وأكد (كابينت) أن هناك إجماعاً على ضرورة تعزيز القوات من أجل زيادة الشعور بالأمن لدى المستوطنين.كما تقرر التركيز على "متابعة التحريض عبر الشبكات الاجتماعية ودراسة إمكانية إجراء تغييرات تشريعية من شأنها تسهيل التعامل مع الظاهرة".