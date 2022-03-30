الهباش يبحث مع وزير العدل المصري التعاون في المجالات القانونية والقضائية









رام الله - دنيا الوطنالتقى قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينة والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، بمقر وزارة العدل في العاصمة المصرية القاهرة.واستعرض الطرفان آليات التعاون المشترك بين فلسطين ومصر وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية والقضائية .وناقش الاجتماع اللقاءات وورشات العمل التي يقوم بها وفد القضاء الشرعي المرافق لقاضي القضاة والتي اجراها مع الجانب المصري في مجالات التفتيش القضائي وعمل المكتب الفني ونظام عمل محاكم الأسرة في وزارة العدل المصرية .وبحث الهباش ومروان استمرار عمل اللجان المشتركة بين الجانبين وامكانية استقبال وفد قضائي وقانوني مصري في فلسطين في المستقبل والاطلاع على النظام القضائي الفلسطيني بشقيه الشرعي والنظامي .يذكر ان الدكتور محمود الهباش يقوم بزيارة عمل للعاصمة المصرية القاهرة عل رأس وفد من القضاء الشرعي الفلسطيني يضم القاضي الدكتور ماهر خضير القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الشرعية وعضو المحكمة العليا القاضي عطا المحتسب ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي عبدالله حرب والقاضي ربحي حمادة قاضي محكمة اريحا الشرعية ومن قطاع غزة القاضي الشرعي سعيد ابو الجبين ومدير مكتب قاضي القضاة الاستاذ حمزة دعنا والقائم بأعمال مدير صناديق الايتام في المحاكم الشرعية الأستاذ غازي ياسين .