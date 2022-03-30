محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنبحث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها.واطلع ولي عهد أبوظبي من الرئيس الأوكراني على آخر التطورات الجارية، مؤكدا أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا.وشدد بن زايد على أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.كما أكد ولي عهد أبوظبي دعم دولة الإمارات، لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف.من جانبه، أعرب زيلينسكي عن خالص شكره وتقديره لدولة الإمارات لتسهيل إجراءات الرعايا الأوكرانيين في الدولة وتيسير دخولهم إلى أراضيها واستضافتهم منذ اندلاع الأزمة، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها إلى المتضررين من الأزمة.