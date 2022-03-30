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السيسي يلتقي البرهان في القاهرة

السيسي يلتقي البرهان في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأكد السيسي على "تقديم كافة الرعاية" للجالية السودانية في مصر، ووفق بيان للرئاسة المصرية.

وأشار البيان إلى أنهما "عقدا جلسة مباحثات استعرضا خلالها مجمل العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري".

وبحسب البيان "أكد الجانب المصري الإدراك الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حالياً، واستمرار مصـر فـي إرسـال حـزم المساعدات والـدعم اللوجستي والإنساني للسودان".

وأضاف أن الجانب المصري "أكد على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر وشمولهم بكافة أوجه الرعاية".

بدوره "أعرب الجانب السوداني عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية السودانية" وفق ذات البيان.

وشدد الجانبان على "ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي".

كما تباحث الجانبان، بحسب البيان، بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي و"تم التوافق حول استمرار التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة (..) وتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد".

ووسط مفاوضات ثلاثية مجمدة، تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

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