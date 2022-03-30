بسبب هجمات "الثوري" والحوثيين.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران

رام الله - دنيا الوطنإثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة "أرامكو" النفطية في مدينة جدة غرب السعودية، فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية.ومن بين الأشخاص الذين تمت معاقبتهم، محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع شبكة من الشركات المرتبطة به مواد ذات صلة بالدفع الصاروخي الباليستي، وذلك لصالح وحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن العقوبات تستهدف أيضاً شركة "بارشين" الإيرانية للصناعات الكيماوية، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق).ومن بين الشركات المنخرطة في شبكة حسيني، بحسب البيان الأميركي، شركة "جيستار سانات ديليجان"، وشركة "سينا كومبوسيت ديليجان كومباني"، إذ عملت تلك الشركات على شراء وقود الصواريخ الباليستية، والمواد ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.وقالت الوزارة في بيانها: إن العقوبات "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل بالعراق في 13 آذار/مارس الجاري، والهجوم الصاروخي الحوثي المدعوم إيرانياً على منشأة أرامكو السعودية في 25 مارس، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات".واعتبرت الوزارة أن هذه الهجمات هي "تذكير بأن تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي".وذكر مساعد وزير الخزانة الأميركي براين نيلسون أن الإجراءات التي تم اتخاذها الأربعاء "تعزز التزام الولايات المتحدة بمنع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ الباليستية المتقدمة واستخدامها".وأضاف: "في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة مساعيها لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإننا لن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".