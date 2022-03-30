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دولي

إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود

إسرائيل: ارتفاع أسعار الوقود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين في إسرائيل، عند انتصاف ليلة الخميس الجمعة، القادمة بـ (0.39) أغورة، ليبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتانا بالخدمة الذاتية 7,44 شواكل. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار النفط على أرضية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والهجمات التي ينفذها الحوثيون على منشآت النفط في السعودية.

ويقول حين بار يوسف، مدير قسم الوقود في وزارة الطاقة الإسرائيلية: "إن الشهر الأخير شهد ارتفاعا حاداً في أسعار الوقود". 

وأوضح أن سعر برميل النفط ازداد بشكل ملحوظ بسبب ثلاثة عوامل وهي: "اغلاق في الصين ما أدى إلى تقليص استخدام الوقود من قبل السكان الصينيين، والتوقعات بقيام الولايات المتحدة باستخدام مخزون احتياطي إضافي من مواردها والذي لم يتحقق. واستمرار الحرب في أوكرانيا.

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