رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

رام الله - دنيا الوطناجتمع أ.د عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الإسراء، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، في مكتبه بمقر مجلس الوزراء في رام الله، لاطلاعه على أخر تطورات تجهيز المدينة الطبية والمشفى الجامعي.وعرَّف رئيس الجامعة رئيس الوزراء على الجامعة وتخصصاتها المختلفة، مطلعًا سيادته على كامل تفاصيل مشروع المدينة الطبية، ونسبة الإنجاز في المستشفى الجامعي بالدليل والصور التوضيحية، لافتًا إلى سعي الجامعة لأن تصبح المدينة الطبية بمثابة حاضنة طبية متقدمة على مستوى المحافظات الجنوبية.من جهته أشاد اشتيه بالجهد "الكبير المبذول"، معربًا عن اهتمامه الكبير بهذا "المشروع الطبي والوطني بامتياز"، معطيًا التعليمات والتوجيهات لجهات الاختصاص بتوفير المساعدة اللازمة لإتمام المشروع.ووعد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بتقديم كل الدعم لتجهيز المستشفى، وتزويده بالأجهزة الطبية المطلوبة، نظرا لأهميته القصوى في قطاع غزة، وما سيقدمه من "خدمات صحية لأبناء شعبنا ويساعد في تخفيف معاناة المرضى".وجدير بالذكر أنه تم إنشاء المستشفى الجامعي بقرار من مجلس الوزراء، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء.وكانت جامعة الإسراء قد أعلنت عن تدشين المدينة الطبية، في 21/سبتمبر من العام 2021، تحت رعاية الرئيس محمود عباس في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.