شؤون فلسطينية

مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار

مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأربعاء، إن "الأزمة الروسية الأوكرانية تقدم دروسا لأمتنا بأن علينا أن نقرر ما نريد، ونفرض رؤيتنا على الأرض، ولا نبالي بما يقال عنا".

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان المقاومة مستمرة، مضيفاً: "عندما تصنع الوقائع على الأرض الجميع سيسلم لك، سواء كان راضيا أو غير ذلك".

وقال مشعل: "لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين بعيدا عن الجدل حول بعض التقديرات"، مشدداً على أن "ما أفرزته السنوات الماضية من مواجهات مع عدونا، نحن في حالة صعود، وعدونا في حالة انحدار".

وتابع: "شعبنا لديه مخزون، وتتنقل راية مقاومته من منطقة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، فنرى العمليات المقاومة مرة من غزة، وأخرى من الضفة، وأخرى من الـ48".

وقال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج: "الأيام القادمة في رمضان حبلى بالمفاجآت، وشعبنا الذي انتصر للقدس والأقصى والشيخ جراح، سيفشل مخططات الاحتلال بفرض الهدوء بشكل مجاني مع استمراره في السفه والاقتحامات والعدوان".

وأردف مشعل: "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نفرط في الأرض والقدس والمقدسات وأيدينا ما زالت على الزناد".

أضاف: "متيقنون بأن الاحتلال إلى زوال، ليست أماني، إنما بالجهاد المضني والنضال المستمر على كل المستويات السياسية والجماهيرية والعسكرية".

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى الجمعة القادم

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في "فجر سيف القدس" بالأقصى الجمعة القادم

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

إعلام إسرائيلي: خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة اعتباراً من الليلة

إعلام إسرائيلي: خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة اعتباراً من الليلة

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة الإسراء

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في &#34;فجر سيف القدس&#34; بالأقصى الجمعة القادم

تواصل دعوات الحشد للمشاركة في "فجر سيف القدس" بالأقصى الجمعة القادم

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

أبو هولي: المخيمات الفلسطينية تمتلك كفاءات شبابية بالبرمجة تؤهلها للعالمية بمجال الرقمنة

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

المحمود وحجو يبحثان ملفات الاعلام مع السفير الخطابي في بغداد

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

الرجوب يتفقد الدورة الوطنية الرسمية الأولى لتأهيل قادة التدريب

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

المبادرة الوطنية: بيوم الأرض شعب فلسطين موحد بنضاله لحماية أرضه وتحقيق حريته

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

الأغا: التشريعي يعمل على تحديث الإطار القانوني الخاص بالأسرة

محمد مصطفى: علينا العمل على استنهاض شرائح مهمة من المجتمع الفلسطيني

محمد مصطفى: علينا العمل على استنهاض شرائح مهمة من المجتمع الفلسطيني

منوعات

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: مي العيدان تكشف عن حقيقة خلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: طليقة أحمد الفيشاوي تشن هجوم كبير على منتقديها

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: لقاء مفاجئ وغريب يجمع بين منى زكي وأحمد حلمي وبلقيس فتحي

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

شاهد: صلاح عبدالله يقدم إعتذار رسمي لمحمد صلاح

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

سعد الصغير يتحدى رامز جلال في برنامجه الرمضاني.. هل سيفوز؟

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يغضب جمهوره بعد هذا الفيديو

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

ما حقيقة إرتباط طليق منة عرفة بفتاة أخرى بعد إنفصاله الأخير؟

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد كيف إستعرضت ياسمين صبري مهارتها بصيد الطيور

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: أحمد العوضي يثير موجة من الضحك بعد هذا الفيديو

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

شاهد: تامر حسني يناشد جمهوره بسبب أحد معجبيه

عربي

العاهل الأردني لـ&#34;هرتسوغ&#34;: لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

العاهل الأردني لـ"هرتسوغ": لدى المنطقة فرص كبيرة للتعاون والتكامل الاقتصادي ويجب أن تشمل الفلسطينيين

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

مقتل 3 أشخاص حاولوا عبور الحدود من عرسال باتجاه القلمون

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

الأردن: القبض على لص سطا على محطة وقود

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا

لبنان يؤكد نجاح عملية إجلاء الرعايا اللبنانيين في أوكرانيا