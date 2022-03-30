مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار

وقال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج: "الأيام القادمة في رمضان حبلى بالمفاجآت، وشعبنا الذي انتصر للقدس والأقصى والشيخ جراح، سيفشل مخططات الاحتلال بفرض الهدوء بشكل مجاني مع استمراره في السفه والاقتحامات والعدوان".





وأردف مشعل: "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نفرط في الأرض والقدس والمقدسات وأيدينا ما زالت على الزناد".



