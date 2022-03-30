مشعل: لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين وعدونا بحالة انحدار
قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، خالد مشعل، اليوم الأربعاء، إن "الأزمة الروسية الأوكرانية تقدم دروسا لأمتنا بأن علينا أن نقرر ما نريد، ونفرض رؤيتنا على الأرض، ولا نبالي بما يقال عنا".
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان المقاومة مستمرة، مضيفاً: "عندما تصنع الوقائع على الأرض الجميع سيسلم لك، سواء كان راضيا أو غير ذلك".
وقال مشعل: "لدينا من الحقائق ما يكفينا لنشعر باليقين بتحرير فلسطين بعيدا عن الجدل حول بعض التقديرات"، مشدداً على أن "ما أفرزته السنوات الماضية من مواجهات مع عدونا، نحن في حالة صعود، وعدونا في حالة انحدار".
وتابع: "شعبنا لديه مخزون، وتتنقل راية مقاومته من منطقة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، فنرى العمليات المقاومة مرة من غزة، وأخرى من الضفة، وأخرى من الـ48".
وقال رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج: "الأيام القادمة في رمضان حبلى بالمفاجآت، وشعبنا الذي انتصر للقدس والأقصى والشيخ جراح، سيفشل مخططات الاحتلال بفرض الهدوء بشكل مجاني مع استمراره في السفه والاقتحامات والعدوان".
وأردف مشعل: "نحن لا نسعى للحرب، ولكننا لا نفرط في الأرض والقدس والمقدسات وأيدينا ما زالت على الزناد".
أضاف: "متيقنون بأن الاحتلال إلى زوال، ليست أماني، إنما بالجهاد المضني والنضال المستمر على كل المستويات السياسية والجماهيرية والعسكرية".
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