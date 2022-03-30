إعلام إسرائيلي: خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة اعتباراً من الليلة

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه اعتباراً من هذه الليلة، "لدى المؤسسة الأمنية خمسة تحذيرات تشير لاحتمال تنفيذ عمليات جديدة في إسرائيل".





في السياق، قالت شرطة الاحتلال، إنها ستنشر قوات معززة قوامها 3000 شرطي في محيط مدينة القدس.





يأتي ذلك في الوقت الذي وقع فيه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس على أمري اعتقال اداري بحق ناشطين من حركة حماس من سكان القدس الشرقية، بناءً على توصية جهاز (شاباك) الذي تلقى معلومات حول نيتهما القيام بنشاطات عنيفة.

رام الله - دنيا الوطن